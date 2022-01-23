В Вологде отреставрируют памятник XIX века и откроют в нем доходный дом

ВОЛОГДА, 23 января. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Дом Красильникова в Вологде, памятник деревянного зодчества, объект культурного наследия федерального значения XIX века, отреставрируют и вновь откроют в нем доходный дом. Аварийный объект выкупил инвестор из Москвы Семен Яковлев, реставрация займет около двух лет, рассказал ТАСС руководитель группы архитекторов-проектировщиков Владимир Лукин.

"Дом Красильникова, расположенный под номером 33 по улице Кирова, - это деревянный рубленный дом, каких в Вологде было достаточно много, есть и сохранившиеся, но в то же время этот дом дошел до нашего времени без обшивки, что удивительно. Интересно сделана карнизная часть, она с красивой резьбой, с резными кронштейнами, а сами фасады дома не обшиты. Дом планировали к обшивке, но, видимо, не успели это сделать. Поэтому в проектной документации мы предусмотрели сохранить его внешний облик без изменений, без обшивки", - рассказал ТАСС архитектор.

По его словам, дом Красильникова был построен и использовался как доходный дом. Есть отдельные входы на первый и второй этажи с одной стороны и такие же с другой - из расчета на четыре семьи. Помимо парадных лестниц есть еще две лестницы подсобные. Они были сделаны для того, чтобы можно было занести дрова для топки печей, не испачкав парадный вход. По этим лестницам попадают в кухни, то есть, скорее всего, это были входы для обслуживающего персонала. Уже из кухонь был выход в жилую зону, всего в доме четыре кухни. "Двухэтажный деревянный дом - большой, интересный, с высоченными потолками в 3,3 метра. Внутри не был оштукатурен, возможно, не успели, хотя там протесанные стены. В советский период в нем располагались коммунальные квартиры, стены изнутри были оклеены обоями", - сообщил Лукин.

Восстановят по фото и архивам

Реставрационные работы уже начаты, их ведет компания "Вологодские реставраторы" под руководством Владимира Новоселова. Предприятие известно в Вологодской области и за ее пределами профессиональными специалистами по дереву. Проектную документацию разработала группа авторов от ООО "БизнесКонсалт" в составе архитекторов, реставраторов, конструкторов, инженеров и других экспертов.

"В доме сохранились почти все печи - и русские, и печи-голландки. Мы убедили собственника их сохранить, поэтому в гостевом доме будут номера с русскими печками. После реставрации это будет доходный дом для владельца и для приема туристов. Планировка позволяет в зависимости от потребности разделить на отдельные номера или же на квартиры, это можно комбинировать. Предусмотрено создание всех необходимых инженерных коммуникаций, воссоздание входной группы, исторически там было очень интересное крыльцо. В доме уже расчищены завалы, вынесен мусор, снят пол первого этажа и то, что прогнило. Убраны поздние перегородки советского периода. Реставрация потребует около двух лет", - подытожил Лукин.

По данным автономного учреждения культуры "Вологдареставрация", строительство объекта было завершено в 1915 году для мещанина Дмитрия Дмитриевича Красильникова, в 1924 году владельцем значится уже Геннадий Васильевич Красильников, поэтому и прозвали домом Красильникова. Памятник получил статус объекта культурного наследия в 1995 году. С 2010 года он пустовал.

Рубленный "в лапу", дом не был обшит, и в ходе реставрации бревна покроют специальной пропиткой для повышения сохранности дерева. Подлинные элементы декора расчистят, восстановят поврежденные и покроют белой краской. Особую парадность главному входу ранее придавало крыльцо под навесом на фигурных столбиках, с треугольным фронтоном, декорированным тремя арками, с богатым орнаментом. Крыльцо воссоздадут на основании архивных материалов и фотографий.

На данный момент в Вологде проводятся работы по сохранению 23 памятников деревянного зодчества.