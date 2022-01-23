Захарова посвятила стихотворение замглавы ТАСС Михаилу Гусману в честь его дня рождения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ поздравила первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с днем рождения, посвятив ему стихотворение. В воскресенье имениннику исполнилось 72 года.
"А у первого заместителя главного редактора ТАСС Михаила Соломоновича Гусмана дата всем нам на зависть, и поздравила его я не письмом", - написала она в своем Telegram-канале.
В стихотворении Захарова обратила внимание на то, как важно для журналиста сохранять беспристрастный, но живой взгляд, неисчерпаемую энергию и превосходное чувство юмора. По ее мнению, все это присуще Михаилу Гусману, который никогда не теряет своего рвения к работе.
Благодарю душою и умом
За то, что Вы, прекрасно меня зная,
Не любите покой ни мой, ни свой,
За шуток частоту минутами обеда,
За наши споры до ночи седой,
За звезды не у нас под головами.
Я знаю, что такое быть суровой,
Рассерженной и злоупотреблять словами,
Когда в аду повестки межматериковой
Бываю пленена редакторами.
Я знаю, что Вы давно в отрыве
От притяженья бренного земного,
Но верность жизни сохранили,
Не избегая формулы простого.
Официальный представитель МИД также призналась, что даже в разгаре острейшей международной полемики и в рабочем запале по-настоящему ценит качества асов журналистики.