Захарова посвятила стихотворение замглавы ТАСС Михаилу Гусману в честь его дня рождения

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ поздравила первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана с днем рождения, посвятив ему стихотворение. В воскресенье имениннику исполнилось 72 года.

"А у первого заместителя главного редактора ТАСС Михаила Соломоновича Гусмана дата всем нам на зависть, и поздравила его я не письмом", - написала она в своем Telegram-канале.

В стихотворении Захарова обратила внимание на то, как важно для журналиста сохранять беспристрастный, но живой взгляд, неисчерпаемую энергию и превосходное чувство юмора. По ее мнению, все это присуще Михаилу Гусману, который никогда не теряет своего рвения к работе.

Благодарю душою и умом

За то, что Вы, прекрасно меня зная,

Не любите покой ни мой, ни свой,

За шуток частоту минутами обеда,

За наши споры до ночи седой,

За звезды не у нас под головами.

Я знаю, что такое быть суровой,

Рассерженной и злоупотреблять словами,

Когда в аду повестки межматериковой

Бываю пленена редакторами.

Я знаю, что Вы давно в отрыве

От притяженья бренного земного,

Но верность жизни сохранили,

Не избегая формулы простого.

Официальный представитель МИД также призналась, что даже в разгаре острейшей международной полемики и в рабочем запале по-настоящему ценит качества асов журналистики.