Превышение ПДК вредных веществ зафиксировали в одном из районов Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 января. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области обнаружило превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в Железнодорожном районе Екатеринбурга, жители которого жалуются на смог. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в воскресенье.

"Эксперты оценили содержание в атмосферном воздухе оксида углерода, двуокиси серы, диоксида азота, фенола, формальдегида, взвешенных веществ (мелкодисперсных частиц РМ10, РМ2,5). В пробах, отобранных в районе ЖК "Малевич" (пер. Трамвайный, 2), установлено превышение предельно допустимой концентрации мелкодисперсных частиц РМ2,5 в 1,2 раза. Остальные показатели соответствуют гигиеническим нормативам. Результаты исследований воздуха на Эльмаше (ул. Фронтовых бригад, 7) и в Ботаническом микрорайоне (ул. Родонитовая, 21) не показали превышений ПДК вредных веществ", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора по региону.

В воскресенье жители Екатеринбурга пожаловались на смог, воздух пах гарью. В Уральском гидрометцентре предупредили о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области и объявили первую степень опасности.