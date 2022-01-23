В Словении за минувшие сутки зарегистрировали рекордное число заражений коронавирусом

ЛЮБЛЯНА, 23 января. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Словении увеличилось за минувшие сутки на 13 911. Это максимум за все время эпидемии в стране. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщил Национальный институт общественного здоровья.

Отмечается, что в субботу было сделано 18 424 ПЦР-теста, 75,5% из них оказались положительными. Общее количество зарегистрированных случаев инфицирования в стране с начала эпидемии достигло 603 369. Ранее максимальное число заражений (12 286 случаев) было зафиксировано 19 января 2022 года.

В стране 1 206 704 человека (57,2% населения) полностью привились от коронавирусной инфекции, 1 259 412 граждан (60%) вакцинировались по крайней мере одной дозой. При этом 573 513 человек (27,2% населения) получили третью дозу вакцины.

В настоящее время для прививок используются препараты консорциума BioNTech и Pfizer, компаний Moderna и AstraZeneca.