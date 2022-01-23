Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 запланировали к лету

МИНСК, 23 января. /ТАСС/. Доклинические испытания белорусской вакцины от COVID-19 планируется провести к лету 2022 года. Об этом сообщила в воскресенье первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова в эфире телеканала ОНТ .

"Что касается научных изысканий, то к лету планируются доклинические испытания, и уже производственный выпуск - к сентябрю 2023 года", - сказала Кроткова. По ее словам, в настоящее время "прототип белорусской вакцины уже получен, есть лабораторный образец". "В лаборатории подтверждено, что он повышает и клеточный иммунитет, и гуморальный иммунитет. И подтверждено на животных, что он не обладает токсическим действием, - сказала Кроткова. - В настоящее время разрабатывается лабораторный регламент, вся методика получения в лабораторных условиях, идет подготовка переноса на производственные масштабы".

Специалист также отметила, что параллельно подготовлен проект и уже ведется строительство завода по производству белорусской вакцины в Витебском районе на базе ОАО "БелВитунифарм".

Также Кроткова сообщила, что в настоящее время омикрон-штамм коронавирусной инфекции быстро распространяется в Белоруссии. "По данным эпидемиологов за последнюю неделю, среди циркулирующих штаммов коронавируса по городу Минску более 50% это уже "омикрон", - отметила она. - По регионам удельный вес "омикрона" несколько ниже, но это дело времени. Поэтому "омикрон" у нас есть, и пока нельзя сказать, что он единственный, также циркулируют дельта и грипп".

Кроткова напомнила, что планировалось на начало 2022 года достичь планки 50% вакцинированного населения, а к апрелю - 60%. На сегодняшний день 55,4% вакцинированы первым компонентом.

В Белоруссии с 1 октября 2020 года началась вакцинация добровольцев российским препаратом "Спутник V" в рамках пострегистрационных исследований. Республика стала первым государством после России, официально зарегистрировавшим эту вакцину. После в Белоруссии наладили совместное производство "Спутник V", которым в настоящее время вакцинируют население. В Белоруссию также доставили несколько партий китайской вакцины Vero Cell. С начала пандемии в республике с населением 9,4 млн человек были зарегистрированы 726 860 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5 933 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.