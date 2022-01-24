Туристку из Нидерландов оштрафовали в Польше за нацистское приветствие у ворот Освенцима

ВАРШАВА, 23 января. /ТАСС/. Польские власти оштрафовали 29-летнюю туристку из Нидерландов за демонстрацию нацистского приветствия у ворот бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом сообщила в воскресенье полиция Малопольского воеводства.

Инцидент произошел утром в воскресенье. Женщина позировала для фотографии у ворот концлагеря, показывая жест нацистского приветствия. Снимок делал ее муж. Во второй половине дня супругов задержала полиция.

Прокуратура, собрав доказательства и опросив мужа в качестве свидетеля, приняла решение оштрафовать женщину. Нарушительница признала свою вину и приняла наказание. "Она объяснила, что это была глупая шутка", - информировала полиция.

Согласно польским законам, публичная пропаганда фашизма может повлечь за собой наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Освенцим

В концлагере Аушвиц-Биркенау нацистами были уничтожены в газовых камерах и сожжены в крематориях свыше 1 млн евреев и советских военнопленных, а также представителей польской интеллигенции. По разным данным, всего в лагере погибли от 1,5 до 2 млн человек разных национальностей, в том числе около 15 тыс. советских граждан.

Согласно оценкам исследователей, в Освенцим было депортировано не менее 232 тыс. детей, среди которых было около 216 тыс. евреев, 11 тыс. цыган, 3 тыс. поляков, более 1 тыс. белорусов и несколько сотен русских, украинцев и других. Всего в лагере было зарегистрировано около 23 тыс. детей и несовершеннолетних, из которых в январе 1945 года на территории Освенцима было освобождено чуть более 700.

Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года, в боях за освобождение лагеря и соседнего городка Освенцим погибли свыше 200 советских солдат и офицеров.