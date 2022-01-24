За год инженеры Росгвардии обезвредили 18 тыс. взрывоопасных предметов в России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Инженеры Росгвардии в 2021 году обнаружили и обезвредили в России свыше 18 тысяч взрывоопасных предметов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В прошлом году инженеры Росгвардии обнаружили и обезвредили свыше 18 тысяч взрывоопасных предметов по всей России и более 650 килограмм различных взрывчатых веществ", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время доля современных образцов в инженерных подразделениях Росгвардии очень высока, на сегодняшний день перечень инженерных средств включает в себя свыше 500 наименований различных образцов и комплектов.

24 января инженерные подразделения Росгвардии отмечают профессиональный праздник, в этом году им исполняется 75 лет.