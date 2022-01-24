Ветеринары будут сопровождать собачьи упряжки на всем маршруте "Берингии-2022" на Камчатке

ТАСС, 24 января. Ветеринарные врачи на Камчатке будут проводить осмотры животных и оказывать им экстренную помощь на трассе во время гонок фестиваля "Берингия", сообщается на сайте регионального правительства.

"Во время гонок собаки подвергаются большому количеству опасных факторов, таких как повреждение лап жестким снегом, травмы, полученные в результате стычек между собаками, нарушения работы различных систем организма, другим факторам, которые приводят к травмам. Ветеринарный врач присутствует рядом с упряжками на протяжении всей гонки, чтобы оперативно оказать помощь нуждающимся животным", - приводятся в сообщении слова руководителя агентства по ветеринарии региона Артема Никитина.

Гонка проходит по населенным пунктам Камчатки, и на каждой контрольной точке ветеринары будут осматривать собак на наличие травм, принимать необходимые меры, в том числе по решению вопроса об исключении животного из соревнований. Врачи государственных ветеринарных станций районов во время прохождения гонки будут также подключаться к этой работе.

Ветеринарные специалисты пройдут вместе с каюрами весь маршрут. Если будут возникать ситуации, где необходима помощь врача на трассе, каюры смогут вызвать специалиста по радиоканалу на место, где врач окажет неотложную помощь животному.

Во время зимнего фестиваля в этом году пройдет сразу несколько гонок на собачьих упряжках, среди них гонка Avacha Race на 300 км, которая впервые пройдет на полуострове 19 февраля. В этот день также стартует "Елизовский спринт". Детская гонка "Дюлин" намечена на 26 февраля на лыжной базе "Лесная". Она будет совмещена с первенством Дальневосточного федерального округа по ездовому спорту среди детей. Традиционная гонка "Берингия", пролог и технический старт состоятся 6-7 марта в селе Эссо Быстринского района. Встретят каюров на финише в Оссоре Карагинского района, предположительно, 28 марта - 1 апреля. Протяженность трассы составит 1 000 км.

Также в числе основных мероприятий "Берингии" 24-25 февраля запланировано проведение бизнес-форума "Дальний Восток - зима открытий". Во всех районах Камчатского края пройдут спортивно-развлекательные и культурные мероприятия.