Ярославские ученые планируют создать "Школу здорового питания" для молодежи

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Ученые Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова (ЯрГУ) провели исследование пищевого поведения студентов и планируют создать "Школу здорового питания", где будут помогать молодежи скорректировать рацион и образ жизни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

Результаты исследований пищевого поведения студентов в конце декабря 2021 года были зарегистрированы в государственной базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Исследования проводились сотрудниками ЯрГУ совместно с учеными Ярославского государственного медицинского университета (ЯГМУ).

"В будущем ученые планируют создать "Школу здорового питания", где молодежь сможет получать более комплексную и качественную помощь и поддержку, корректировать свой образ жизни и рацион питания, работая в команде не только с экспертами ЯрГУ и ЯГМУ, но и с врачами, психологами, спортсменами в рамках тренингов, мастер-классов, личного обращения к специалистам проекта", - рассказали в пресс-службе.

Ученые зафиксировали данные о количестве и составе потребляемой пищи, о пищевых привычках и пристрастиях учащихся вузов. Также были собраны итоги клинических исследований - результатов анализов студентов. Как отметили в пресс-службе, исследования ведутся уже несколько лет, их актуальность связана с увеличением числа людей, страдающих ожирением. Полученные данные помогут предотвратить развитие различных заболеваний.

"Ребята, ставшие участниками исследования, каждый день в течение одной недели записывали объем и состав потребляемой пищи, время и частоту приема пищи. Параллельно производили измерение не только массы тела, но и ее компонентный состав, уровень двигательной активности. Нам удалось получить довольно подробную и максимально точную картину", - рассказала заведующая кафедрой физиологии человека и животных ЯрГУ Наталия Тятенкова.

ЯрГУ им. П. Г. Демидова считается преемником Демидовского юридического лицея, основанного в 1803 году. В университете на 10 факультетах ежегодно обучаются по 70 специальностям и направлениям более 7 тыс. студентов. Также с 2019 года в вузе работает институт иностранных языков.