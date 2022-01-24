Лидер Южной Кореи отменил пресс-конференцию из-за распространения омикрон-штамма в стране

СЕУЛ, 24 января. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин отказался от проведения ежегодной пресс-конференции, чтобы сконцентрироваться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции в стране. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель администрации южнокорейского лидера Пак Су Хён.

"В ситуации, когда "омикрон" стал доминирующим штаммом, сложно будет провести новогоднюю пресс-конференцию, поскольку необходимо сфокусироваться на борьбе с инфекцией", - подчеркнул чиновник. При этом он отметил, что не стоит говорить об отмене этого мероприятия, поскольку администрация официально не объявляла о его проведении. Тем не менее, предварительная подготовка к пресс-конференции, которую планировалось провести в начале февраля, уже велась.

Ранее в понедельник правительство сообщило, что на прошлой неделе из всех случаев заражения коронавирусом в стране 50,3% связаны со штаммом "омикрон". В этой связи органы здравоохранения переходят на новую систему реагирования, чтобы быстрее преодолеть пандемию.

В центрах тестирования на COVID-19 внедряются экспресс-тесты на антиген, а тесты полимеразной цепной реакции (ПЦР) будут применяться только в группах высокого риска. Одновременно период самоизоляции сокращается с десяти до семи дней.

На прошлой неделе среднесуточное число инфицированных в Южной Корее увеличилось почти вдвое. В начале недели оно составляло около четырех тысяч, а 20 января превысило 6 тыс. человек. За сутки 23 января в стране было зарегистрировано 7 513 новых случаев заражения.