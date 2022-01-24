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Медики в Приамурье через прокуратуру добились выплат за работу сверх нормы

Медицинское учреждение не доплатило работникам более 250 тыс. рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 января. /ТАСС/. Медики больницы в Мазановском районе в Амурской области через прокуратуру добились выплат за сверхурочную работу. За три года сумма задержек превысила 250 тыс. рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура Мазановского района провела проверку по обращениям медицинских работников ГБУЗ АО "Мазановская больница" о нарушениях трудового законодательства. Установлено, что на протяжении трех лет медицинские работники учреждения осуществляли работу сверх установленной законодательством нормы времени. <…> Медицинское учреждение не доплатило работникам более 250 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

После проверки права работников восстановлены, им произведены все положенные выплаты, в том числе начислена компенсация за каждый день просрочки. Ответственные за своевременное начисление выплат привлечены к дисциплинарной ответственности.

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