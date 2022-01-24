В Оренбургской области начали прививать подростков от коронавируса

"В регион поступила вакцина от коронавируса для подростков Гам-Ковид-Вак-М в количестве 1 680 доз. Сегодня начинаем прививать подростков, родители которых дали согласие. Их число существенно выше, чем количество поступившей вакцины. Вакцинация будет проходить, в первую очередь, в крупных городах - Орске и Оренбурге, где наибольшее количество социальных контактов", - говорится в сообщении.

По данным регионального Минздрава, препарат для подростков - полный аналог взрослой вакцины Гам-Ковид-Вак, однако доза уменьшена в пять раз. У вакцины есть особенности хранения, отметили в ведомстве, поэтому прививочная кампания будет проходить только в пунктах вакцинации в поликлиниках.

Министерство здравоохранения России 24 ноября 2021 г. зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.