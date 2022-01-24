Первая партия вакцины "Спутник М" поступила в Свердловскую область

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Первая партия из 2,4 тыс. доз вакцины от коронавируса для детей "Спутник М" поступила в Свердловскую область. Минздрав региона распределяет препарат в детские больницы, написал в понедельник губернатор Евгений Куйвашев в Instagram.

"Первые 2 400 доз "Спутника М" утром поступили в Свердловскую область. Сейчас Минздрав распределяет препарат в детские больницы. Дальше будем ждать следующей партии", - написал он. Куйвашев добавил, что вакцинация будет добровольной. Проводиться будет с согласия родителей.

Минздрав РФ в ноябре зарегистрировал вакцину "Спутник М" для подростков 12-17 лет. Вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

В области растет число заразившихся коронавирусом. По данным на 23 января, в регионе зафиксировано 883 случая ковида, с начала пандемии обнаружено 210 510 заражений. Выздоровели 185 678, умерли 9 885 человек.