На Алтае почти в 2,5 раза вырастет производство медкислорода с запуском допоборудования

БАРНАУЛ, 24 января. /ТАСС/. Предприятие "Алтайстройдеталь" запустило дополнительное оборудование по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона в понедельник. Благодаря новым мощностям производство медицинского кислорода вырастет почти в 2,5 раза - до 16 тонн в сутки.

Ранее министр промышленности и энергетики региона Вячеслав Химочка сообщал, что в регионе производится 6 тонн кислорода в сутки при потребности в 52 тонны. Остальной объем необходимого кислорода завозится из Кузбасса, Томска, Омска и Казахстана. Потребности промышленных предприятий в кислороде оцениваются на уровне 10 тонн в неделю.

"Предприятие "Алтайстройдеталь" запустило дополнительное оборудование по производству медицинского кислорода для ковидных госпиталей региона. Проведенные лабораторные исследования показали высокий уровень чистоты кислорода - 99,8%. Производственная мощность нового оборудования - 10 тонн кислорода в сутки. Благодаря новой установке общие объемы производства медицинского кислорода в Алтайском крае должны увеличиться до 16 тонн ежедневно", - говорится в сообщении.

С начала пандемии коронавирус подтвержден у 126 тыс. 992 жителей региона. Полностью вакцинированы 1 млн 104 тыс. 409 человек.