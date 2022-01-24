В Челябинской области почти 100 школьников заразились коронавирусом за сутки

ЧЕЛЯБИНСК, 24 января. /ТАСС/. Число школьников, заразившихся коронавирусом, выросло в Челябинской области за последние пять дней более чем в 12 раз, за сутки выявлено 99 случаев заболевания среди несовершеннолетних. Это максимум с начала пандемии, следует из материалов пресс-службы областного Минздрава.

"На 24 января в Челябинской области подтверждено 154 962 случая заражения коронавирусом (плюс 622 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников - 99)", - сказано в материалах пресс-службы (рост более чем в 12,3 раза за пять дней - прим. ТАСС).

"С приходом "омикрона" - особое внимание на детей, без прививки они беззащитны перед быстро распространяющимся вирусом. Заражаются дети и в коллективах, и в так называемых "семейных очагах". Пока мы только ожидаем вакцину для детей от коронавирусной инфекции, и единственное, что может помочь сейчас остановить тяжелые последствия COVID-19 - это максимальная вакцинация взрослых! Прививайтесь, подумайте о здоровье своих близких и любимых", - цитирует пресс-служба областного Минздрава главного внештатного детского специалиста по инфекционным болезням по городу Челябинску Елену Корнееву.

С 30 октября в области действует система QR-кодов для посещения торговых центров, точек обслуживания населения, магазинов с торговой площадью более 400 кв. м. С 3 ноября QR-код необходим для участия в массовых мероприятиях. Также в регионе действуют обязательный масочный режим, соблюдение социального дистанцирования, усиление санитарных правил.