Чибис: в Мурманской области до 40% новых случаев COVID-19 вызваны штаммом "омикрон"

ТАСС, 24 января. Доля новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, вызванных штаммом "омикрон", в Мурманской области достигает 40%. При этом в регионе отмечается ухудшение эпидобстановки, сообщил в понедельник в ходе еженедельного оперативного совещания губернатор региона Андрей Чибис.

"У нас также, как и по всей стране, широко распространен "омикрон" - новый штамм коронавируса. То, что мы сегодня видим, это, конечно, требует более глубокого анализа, но почти 40% случаев от новых заражений в нашей области - это "омикрон", - сказал он.

По словам Чибиса, новый штамм коронавируса уже выявили среди медицинских работников, пенсионеров, в среде педагогов и студентов. Тяжелых случаев среди заболевших нет. Основная нагрузка в связи с ростом заболеваемости сейчас ложится на амбулаторное звено, сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

"За минувшую неделю в нашем регионе, как и по всей России, отмечается рост числа впервые выявленных случаев новой коронавирусной инфекции. Прирост заболеваемости идет за счет амбулаторных пациентов: человек болеет без осложнений, нетяжело. Среднее число госпитализированных [остается] без изменений", - сказал Панычев, добавив, что в регионе план по вакцинации от коронавируса выполнен более, чем на 75%, привиты свыше 348,5 тыс. человек.

Чибис добавил, что ситуация с заболеваемостью в регионе пока позволяет не вводить новые ограничения, но требует четкого исполнения принятых ранее мер. Он призвал всех руководителей внимательно отслеживать обстановку в коллективах и при первых признаках респираторных заболеваний направлять людей для лечения домой.

"Напомню, что мы на время пандемии специальные региональные доплаты сотрудникам, которые относятся к категории вспомогательного медперсонала, обеспечивают условия для оказания медпомощии, выделяем, также дополнительно 118 млн рублей направляем на лекарства для тех, кто заболел коронавирусом", - сказал Чибис.

Статистика заболеваемости

По данным местного Минздрава, в Мурманской области с начала пандемии выявили 95 015 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 78 258 человек, умерли - 2 888. На стационарном лечении с COVID-19 сейчас находятся 746 человек.