В Бурятии ограничили работу заведений общепита из-за ухудшения ситуации с ковидом

УЛАН-УДЭ, 24 января. /ТАСС/. Власти Бурятии ввели ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости ковидом. Работа заведений общепита сокращена до 23:00, приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов. Об этом сообщили журналистам в республиканском оперштабе.

За последние сутки в Бурятии зарегистрировано 503 новых случаев заражения коронавирусом. За неделю с 17 января по 23 января заболеваемость в республике возросла в 3,7 раза.

"В связи с ухудшением эпидситуации по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией приняты дополнительные ограничительные меры. До 14 февраля приостановлена деятельность банкетных залов, ночных клубов, а также проведение банкетов, фуршетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий, включая работу танцплощадок в предприятиях общественного питания, в том числе в коллективных средствах размещения, до 14 февраля. Работа заведений общепита сокращена до 23:00", - сообщили в оперштабе.

Кроме того, приостановлена работа детских развлекательных центров, детских игровых комнат, детских игровых зон, расположенных в ТЦ, ТРЦ, в отдельно стоящих зданиях. Приостановлены занятия физкультурой и спортом, контактными игровыми видами спорта в объектах спорта, за исключением тренировочного процесса членов сборной. Ограничено проведение физкультурных и спортивных мероприятий, за исключением включенных в единый календарный план Минспорта России.

На две недели переведены на дистанционный режим вузы, ссузы, а также школы в некоторых районах и в Улан-Удэ, за исключением девятых и 11 классов. Также на дистанционный режим работы перешли организации дополнительного образования. Детские сады в Бурятии продолжают работу в прежнем режиме.

"На закрытый режим работы переведены организации социального обслуживания населения: для граждан пожилого возраста, детские центры помощи семьи и детям. Концерт группы "Чайф" перенесен на период, когда эпидемиологическая обстановка будет более благоприятной. Также перенесен концерт в честь празднования Сагаалгана (Нового года по лунному календарю).