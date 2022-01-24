В Башкирии приостановили плановую диспансеризацию

УФА, 24 января. /ТАСС/. Плановая диспансеризация и профилактические осмотры приостановлены в Башкирии для разгрузки амбулаторно-поликлинического звена из-за роста заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю нагрузка на медиков выросла почти на 40%, сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона.

"За последнюю неделю нагрузка на амбулаторно-поликлиническое звено выросла на 38%, в связи с этим хотелось вынести предложение на оперштаб о временной приостановке диспансеризации, профосмотров с целью разгрузки первичного звена и максимально увеличить силы и резервы для оказания первичной помощи", - сказал Забелин.

Меру утвердил глава Башкирии Радий Хабиров. "Такое решение мы принимаем", - сказал он.

Всего, по данным Минздрава региона, зарегистрировано 127 662 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки - 350. За третью неделю 2022 года идет рост заболеваемости на 26%, это связано с распространением штамма "омикрон". Всего выписано 93% заболевших, коечный фонд увеличен до 2,2 тыс., загрузка - 60%.