Более 20 млн кв. м территории в Подмосковье очистили от снега за несколько дней

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Свыше 20 млн кв. м территории очищено от снега после обильных осадков в Подмосковье за последние несколько дней, в том числе более 7 млн кв. м пешеходных дорожек, сообщила в понедельник пресс-служба Главного управления содержания территорий области.

"Ликвидация последствий обильного снегопада продолжается во всех муниципалитетах Московской области. За несколько дней в области убрана от снега территория 20,49 млн кв. м, в том числе 7,03 млн кв. м пешеходных дорожек. Всего вывезено со дворов и общественных пространств более 30 тыс. кубометров снега", - приводятся в сообщении слова руководителя управления в ранге министра Светланы Аиповой.

Она подчеркнула, что активнее всего в ненастье отработали городские округа Балашиха, Люберцы, Истра. Замечания по уборке от снега - в адрес Дзержинский, Богородский, Бронницы, Жуковский городских округов.

Инспекторы Главного управления содержания территорий проверяют наличие дворников и спецтехники во дворах и на общественных пространствах муниципалитетов региона, фиксируют нарушения с помощью мобильного приложения.