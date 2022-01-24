Пикет против карантина и принудительной вакцинации проходит у здания Верховной рады

Митингующие выступают против отстранения от работы непривитых сотрудников, а также инициированного депутатами от президентской фракции "Слуга народа" законопроекта о сроках карантина. Порядок у здания украинского парламента обеспечивают усиленные наряды полиции и Нацгвардии.

КИЕВ, 24 января. /ТАСС/. Несколько сотен человек проводят в понедельник митинг у здания Верховной рады, протестуя против карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса и принудительной вакцинации. Как передает корреспондент ТАСС, участники акции протеста не принадлежат к каким-либо политическим организациям.

Ранее парламентарии предложили, чтобы правительство вводило карантинные ограничения на срок, не превышающий двух месяцев. В то же время в случае неблагоприятной эпидемической ситуации кабмин может принять решение об их продлении. Кроме того, в законопроекте предусматривается, что введение карантина на территории, охватывающей более шести областей, вводится по согласованию с Советом национальной безопасности и обороны.

31 января на Украине вступает в силу приказ Минздрава, расширяющий перечень организаций, сотрудники которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19. Хотя бы один компонент прививки против коронавируса должны к этому сроку получить работники органов центральной исполнительной власти, представители организаций и учреждений, предоставляющих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных заведений, а также предприятий, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Кроме того, вакцинироваться обязали работников сферы образования и чиновников местных органов власти. В противном случае сотрудники этих учреждений будут отстранены от работы без сохранения зарплаты. Это требование не распространяется на тех, у кого есть абсолютные противопоказания к прививкам и подтверждающее это медицинское заключение.

При этом ранее в Минздраве подчеркивали, что на Украине нет принудительной вакцинации, но есть обязательная для определенного перечня лиц. Между тем на фоне такой позиции Минздрава в стране суды приняли ряд решений, которыми восстановил на работе сотрудников, отстраненных из-за отказа делать прививки.

По данным Минздрава, с начала кампании по вакцинации на Украине прививку первым компонентом препарата получили 15 164 116 человек, завершили процесс вакцинации - 14 466 084. В Минздраве заявили, что пик заболеваемости ожидается в феврале - марте. В прошлую пятницу впервые после почти месячного перерыва одна из областей была внесена в красную зону карантина, где с 30 декабря не было ни одного региона. За время пандемии на Украине коронавирусом заразились 3 870 370 человек, 99 282 пациента скончались от вызванных инфекцией осложнений.