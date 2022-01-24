В Красноярском крае органы соцзащиты изменят формат приема посетителей из-за коронавируса

КРАСНОЯРСК, 24 января. /ТАСС/. Территориальные органы соцзащиты в Красноярском крае из-за распространения коронавирусной инфекции с 25 января начнут принимать посетителей только по предварительной записи. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 25 января 2022 года территориальные отделения соцзащиты в крае временно меняют режим своей работы. В период роста распространения коронавирусной инфекции для снижения риска заражения прием людей будет осуществляться только по предварительной записи", - говорится в сообщении. Записаться на прием можно будет либо на сайте регионального министерства социальной политики, либо по телефонам территориальных отделений соцзащиты.

Также будет действовать услуга "обратный звонок", для этого необходимо позвонить на телефонную линию сообщить интересующую тему и номер телефона для обратной связи. После чего специалисты перезвонят и проконсультируют, а также помогут подготовить необходимый пакет документов, составить заявление, согласовать способ и время его подачи. Чтобы минимизировать контакты и возможность заражения, во всех территориальных отделениях вновь установят специальные боксы для подачи документов.

Также решено автоматически продлить ряд ранее предоставленных региональных социальных выплат: ежемесячное пособие на ребенка, ежемесячную выплату при рождении третьего или последующего ребенка до трех лет, ежегодную выплату на ребенка-школьника отдельным категориям граждан.

Семнадцатого января в крае были зафиксированы первые случаи распространения штамма коронавируса "омикрон". Всего, по данным федерального оперативного штаба, с начала пандемии в регионе зарегистрировано более 180 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 164,7 тыс. пациентов выздоровели, 9,2 тыс. умерли.