Депутат Рашкин пожаловался, что никто не продает ему лося для возмещения ущерба природе

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин пожаловался, что все известные ему хозяйства отказали в продаже лося для перевозки в Саратовскую область и возмещения убитого им ранее животного, передает корреспондент ТАСС из Мосгорсуда, где в понедельник рассматривается жалоба на избрание ему запрета действий в рамках уголовного о незаконной охоте.

"Я хочу купить лося и отправить его восстановить животный мир. Но все хозяйства отказывают, в регионах власти пока не хотят продать лося человеку с фамилией Рашкин", - заявил депутат. По мнению депутата, лось стоит до 800 тыс. рублей, и он готов заплатить эту цену и доставить животное в Саратовскую область для возмещения нанесенного природе ущерба.

Басманный суд ранее запретил Рашкину покидать место проживания с вечера до утра и общаться с иными фигурантами его уголовного дела из-за обвинений в незаконной охоте. Согласно постановлению суда, ему запрещено в период с 23:00 до 07:00 выходить без письменного разрешения следователя за пределы жилого помещения, общаться без письменного разрешения следователя с лицами, являющимися по уголовному делу свидетелями, другими обвиняемыми, подозреваемыми, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и сеть Интернет, посещать охотничьи угодья.

Следственный комитет предъявил ему обвинение по ч. 2 ст. 258 ("Незаконная охота") УК РФ, которая предусматривает штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. По данным СК, Рашкин в октябре принял участие в незаконной охоте в Саратовской области, убив лося. Первоначально он отрицал свое участие в охоте, заявляя, что нашел тушу уже мертвого животного. Позднее он признался, что участвовал в охоте, но не знал об отсутствии разрешения на нее.