Власти Свердловской области планируют увеличить турпоток более чем на 25% в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Свердловские власти планируют увеличить в 2022 году количество туристов, посещающих регион, более чем на 25%. Турпоток должен составлять 1,8 млн человек, сообщил в понедельник журналистам заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

"Мы хотим, чтобы по итогам этого года турпоток был 1,8 млн, по нашим планам будет до 2035 года до конца нацпроекта ("Туризм и индустрия гостеприимства" - прим.ТАСС) задача, чтобы было 5 млн", - сказал Ионин, уточнив, что в 2021 году турпоток составил 1,4 млн человек.

Ионин добавил, что власти области планируют подписать соглашения с Ростуризмом и корпорацией "Туризм.рф" о развитии инфраструктуры и отрасли в целом. В качестве одного из проектов планируется организация сплавов по реке Чусовой. По словам заместителя губернатора, на данный момент инфраструктура на этой территории недостаточно развита для принятия туристов. Также в повышении турпотока поможет программа туристического кешбэка и ряд других мер.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" предполагает увеличение количества путешествий по России к 2030 году до 140 млн в год, а также обеспечение экономического роста в стране за счет мультипликативности туристической отрасли. Нацпроект поможет сделать путешествия по России удобными, безопасными и интересными. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.