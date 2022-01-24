Коэффициент распространения ковида в России вырос до 1,74

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и увеличился до 1,74, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Показатель превышает единицу во всех десяти регионах с наибольшим количеством заразившихся. В Красноярском крае он снизился до 1,11, в Свердловской и Ростовской областях вырос до 1,48 и 1,5 соответственно, в Пермском крае - до 1,72, в Воронежской области - до 1,82. В Санкт-Петербурге индикатор составил 1,86, в Москве - 1,91.

В трех регионах коэффициент превысил 2 - в Нижегородской области (2,05), в Подмосковье (2,06) и Самарской области (2,19).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной 2020 года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.