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Число заражений ковидом в Свердловской области выросло в два раза за неделю

В регионе введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. случаев заражения ковидом зарегистрировано в Свердловской области за прошедшие сутки. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Ранее в свердловском оперштабе сообщили, что на 17 января в регионе выявлено 537 новых случаев ковида. Общее количество заболевших за всю пандемию - 206 151, выписаны 180 802 человека, умерли 9 766 пациентов.

"На Среднем Урале выявлено 1202 новых случая COVID-19", - говорится в сообщении.

По данным оперштаба, за все время в Свердловской области 211,7 тыс. человек заболели ковидом, 186,5 тыс. выздоровели, 9 906 пациентов умерли.

В Свердловской области введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. В регионе с 27 января запрещена работа заведений общепита в ночное время. Ковид-сертификаты необходимо будет предъявлять только при входе в государственные учреждения, базы отдыха, дома отдыха, санатории.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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