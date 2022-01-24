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Пандемия COVID-19

Врачи отмечают сокращение инкубационного периода при заражении коронавирусом с 7 до 3 дней

Главврач больницы им. Филатова Валерий Вечорко отметил, что ранее медики часто наблюдали резистентную гипертермию, сейчас температура поддается воздействию жаропонижающих средств

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты отмечают сокращение инкубационного периода коронавируса до 1-3 дней по сравнению с 5-7 днями, которые он длится ранее. Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

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"В настоящее время течение коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон", только изучается. Мы не можем достоверно утверждать, что поступающие к нам пациенты заражены именно этим штаммом. Могу лишь сказать, что мы видим сегодня, хотя это предварительные выводы: инкубационный период сократился, пациенты отмечают контакт с больными за 1-3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5-7 дней при заражении дельта-штаммом)", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Вечорко отметил, что ранее врачи часто наблюдали резистентную гипертермию, сейчас температура поддается воздействию жаропонижающих средств. По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. При этом объем поражения легочной ткани у заболевших, как правило, небольшой.

По его словам, пациенты стали реже нуждаться в реанимационной помощи. В анализах крови специалисты все реже видят изменения гемостаза, приводящие к тромбоэмболическим осложнениям. "Пока нельзя утверждать, что заражение штаммом "омикрон" протекает легче. Если пациент уже был привит, тогда да - практически все врачи, оказывающие помощь в инфекционных стационарах, могут подтвердить, что у вакцинированных крайне редко наблюдается тяжелое течение заболевания", - добавил Вечорко.

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