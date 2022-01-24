Врачи отмечают сокращение инкубационного периода при заражении коронавирусом с 7 до 3 дней

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалисты отмечают сокращение инкубационного периода коронавируса до 1-3 дней по сравнению с 5-7 днями, которые он длится ранее. Об этом сообщил главный врач больницы имени Филатова Валерий Вечорко.

"В настоящее время течение коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом "омикрон", только изучается. Мы не можем достоверно утверждать, что поступающие к нам пациенты заражены именно этим штаммом. Могу лишь сказать, что мы видим сегодня, хотя это предварительные выводы: инкубационный период сократился, пациенты отмечают контакт с больными за 1-3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5-7 дней при заражении дельта-штаммом)", - написал он в своем аккаунте в Facebook.

Вечорко отметил, что ранее врачи часто наблюдали резистентную гипертермию, сейчас температура поддается воздействию жаропонижающих средств. По аналогии с гриппом на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. При этом объем поражения легочной ткани у заболевших, как правило, небольшой.

По его словам, пациенты стали реже нуждаться в реанимационной помощи. В анализах крови специалисты все реже видят изменения гемостаза, приводящие к тромбоэмболическим осложнениям. "Пока нельзя утверждать, что заражение штаммом "омикрон" протекает легче. Если пациент уже был привит, тогда да - практически все врачи, оказывающие помощь в инфекционных стационарах, могут подтвердить, что у вакцинированных крайне редко наблюдается тяжелое течение заболевания", - добавил Вечорко.