На Урале количество природных пожаров выросло вдвое за прошлый год

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. МЧС отмечает двойной рост природных пожаров на Урале в 2021 году по сравнению с 2020 годом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

"Сухая и ветреная погода способствовали увеличению количества природных пожаров - по отношению к предыдущему [2020] году их количество увеличилось почти в 2 раза. Тушение затруднялось труднодоступностью местности и природно-климатическими факторами", - говорится в сообщении МЧС.

Также в 2021 году на Урале зарегистрировано 39 тыс. техногенных пожаров. Их основными причинами, по данным МЧС, стали неосторожное обращение с огнем, нарушение правил установки и эксплуатации электрооборудования и печей.

Кроме того, в округе произошла 21 чрезвычайная ситуация. "Благодаря комплексу превентивных мероприятий удалось минимизировать их последствия", - отмечается в сообщении ведомства.

"В числе основных задач на 2022 год были определены сохранение кадрового потенциала, оснащение реагирующих подразделений современной, высокоэффективной техникой, имуществом и оборудованием, совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС с учетом современных угроз, продолжение цифровой трансформации всей системы управления РСЧС", - добавили в МЧС.