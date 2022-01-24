Для строительства объезда Петропавловска-Камчатского потребуется более 3 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Строительство объездной дороги в Петропавловске-Камчатском необходимо для того, чтобы обеспечить связь между северной и южной частями города, на это потребует 3,2 млрд рублей. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

"Владимир Владимирович, можно короткую просьбу? Остается проблема с городом, потому что у нас город разделен на северную и южную части, которые соединены лишь одной "ниткой", и она перегружена более 90%. А здесь находятся и объекты Минобороны, и основные производственные мощности, и большой туристический потенциал. Я хотел обратиться с просьбой поддержать небольшой участок объездной дороги общей протяженностью 76 км, 3,2 млрд рублей", - сказал он.

По словам губернатора, объезд может быть сдан в 2024 году, "и тогда вся южная часть города заживет". На озвученную просьбу президент ответил одобрительно.

"В этом году исторические дороги мы сдали, объем 300 км дороги до Мильково построено полностью в асфальте. И мы реализовали федеральную трассу до аэропорта в четырехполосном исполнении. В истории на Камчатке никогда не было таких дорог", - добавил Солодов, говоря о дорожном строительстве в регионе.