Число пациентов с коронавирусом в больницах Югры выросло на 17% за неделю

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 января. /ТАСС/. Свыше 700 человек находятся в больницах Югры на лечении от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Югры.

18 января директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский во время регионального оперативного штаба сообщал, что на тот момент лечение от коронавируса в больницах региона проходило 602 пациента.

"В инфекционных госпиталях Югры на 24 января лечение проходят 705 пациентов, днем ранее их было 676 человек. За минувшие сутки на лечение поступило 29 человек", - сказал собеседник агентства.

Ранее Добровольский в прямом эфире на телеканале "Россия-24" сообщил, что в Югре вечером можно прийти на прием и быть осмотренным врачом и сразу получить необходимые лекарства. "Схема [лечения от коронавируса] наработана. Чем наступившая волна отличается - мы лучше готовы. У нас есть запас лекарств для лечения амбулаторно более 100 тыс. пациентов, также мы провели большую модернизацию кислородного оборудования в крупных больницах, в частности, приобретены и смонтированы большие промышленные концентраторы и газификаторы, которые позволяют обеспечивать кислородом многие сотни пациентов при их массовом поступлении", - отметил Добровольский.

В Югре по данным за 23 января установлен новый максимум заболевших ковидом за сутки - 1 280 человек, что на 12% выше, чем сутками ранее. Большая часть заразившихся - 597 человек - приходится на город Сургут. За все время пандемии в регионе заразились ковидом 103,5 тыс. человек, 93,8 тыс. выздоровели, 2 137 умерли.

В округе до конца февраля с ограничениями проводятся зрелищно-развлекательные мероприятия, подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей. Действует режим самоизоляции граждан от 60 лет и с хроническими заболеваниями, введена обязательная вакцинация для медиков, вахтовиков, проживающих в соцучреждениях, людей с хроническими заболеваниями, призывников, людей 60 лет и старше, трудовых мигрантов.