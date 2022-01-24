В Петербурге число амбулаторных ковид-пациентов за выходные выросло почти на 12 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге, которые находятся на амбулаторном лечении, выросло за выходные на 11,7 тыс. и составило более 48,4 тыс. человек, сообщила в понедельник пресс-служба Смольного. На прошлой неделе увеличение этой категории пациентов более чем на 11 тыс. наблюдалось за пять дней и составляло 36,7 тыс. на 21 января.

Согласно справке о показателях эпидемической ситуации в Санкт-Петербурге, помимо людей, находящихся на амбулаторном лечении, количество пациентов, получающих бесплатную лекарственную терапию на дому, увеличилось за выходные на 11,6 тыс. и составило более 44,8 тыс. Также за два дня количество людей в стационарах города увеличилось на 612, сегодня в больницах находятся 6,2 тыс. пациентов. Как следует из отчета, в реанимации находятся 638 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 347 пациентов. На данный момент в городе развернуто более 8 тыс. коек для больных с коронавирусной инфекцией, 22,3% из них остаются свободными.

Ранее председатель комитета по здравоохранению города Дмитрий Лисовец прогнозировал, что в связи с активным ростом заболеваемости COVID-19 и быстрым распространением штамма "омикрон" основная нагрузка ляжет на амбулаторное звено. На данный момент в Петербурге более 1 тыс. подтвержденных случаев "омикрона".

Эпидемическая обстановка в Санкт-Петербурге остается сложной, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом опустился до 8 413 человек. Всего с начала пандемии в городе выявили 930 172 случая заражения, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 838 112 человек (плюс 645 за сутки), умерли 29 479 (плюс 63 за сутки).