В Марий Эл приостановили спортивные мероприятия с участием детей из-за "омикрона"

ТАСС, 24 января. Спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних приостановлены в Марий Эл из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики со ссылкой на региональный Минспорт.

Что нужно знать о варианте "омикрон"

Рекордсмен по заразности. Что нужно знать о варианте "омикрон"

На эту тему

"Официальные спортивные и физкультурные Мероприятия с участием лиц младше 18 лет приостанавливаются до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщили в пресс-службе.

Соревнования для лиц старше 18 лет будут проходить в обычном режиме без присутствия зрителей с соблюдением противоэпидемических правил.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 30 815 случая заражения коронавирусом, 28 323 пациентов выздоровели, 962 умерли. За сутки выявлено 168 случая заражения.