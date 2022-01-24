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Пандемия COVID-19

В Марий Эл приостановили спортивные мероприятия с участием детей из-за "омикрона"

Состязания для лиц старше 18 лет продолжат проводить без присутствия зрителей с соблюдением противоэпидемических правил

ТАСС, 24 января. Спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних приостановлены в Марий Эл из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы республики со ссылкой на региональный Минспорт.

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"Официальные спортивные и физкультурные Мероприятия с участием лиц младше 18 лет приостанавливаются до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки", - сообщили в пресс-службе.

Соревнования для лиц старше 18 лет будут проходить в обычном режиме без присутствия зрителей с соблюдением противоэпидемических правил.

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса продлен в Республике Марий Эл до 5 февраля 2022 года. В регионе остаются под запретом публичные, зрелищные, развлекательные и иные массовые мероприятия с очным присутствием граждан. Система QR-кодов для посещения всех общественных мест действует в республике с 22 октября.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 30 815 случая заражения коронавирусом, 28 323 пациентов выздоровели, 962 умерли. За сутки выявлено 168 случая заражения.

Теги
РоссияМарий ЭлПандемия COVID-19
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