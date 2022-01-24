В Ингушетии будут компенсировать рост тарифов на ЖКУ социально незащищенным гражданам

МАГАС, 24 января. /ТАСС/. Платежи за коммунальные услуги в Ингушетии при установлении экономически обоснованных тарифов для юрлиц с июля 2022 года могут вырасти до уровня выше инфляции, при этом власти региона намерены компенсировать рост платежей для социально незащищенных категорий населения. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин.

В январе в пресс-службе правительства РФ сообщали, что в ближайшие три года Ингушетии, Дагестану и Северной Осетии выделят в общей сложности 7,5 млрд рублей на реализацию программ устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ. При этом регионы должны установить с 1 июля 2022 года экономически обоснованные тарифы для юридических лиц и поэтапно довести плату граждан за услуги ЖКХ до экономически обоснованного уровня.

"Да, рост [тарифов] планируется. Речь идет о доведении тарифов ресурсоснабжающих организаций до экономически обоснованных - в этом случае коммунальные платежи могут начать расти выше инфляции. Данная мера связана с политикой совершенствования тарифного регулирования. При этом предполагается компенсация подорожания для социально незащищенных категорий граждан", - сказал Сластенин.

По его словам, тарифы планируется устанавливать исходя из реализации планов по ремонту и модернизации коммунальной инфраструктуры республики, которые будут реализовываться в том числе в рамках федеральных и региональных программ.

"Для решения данной проблемы правительством РФ было поручено проработать вопрос усиления адресной поддержки граждан по оплате ЖКУ. Данные меры в том числе предусмотрены и в программе устойчивого экономического развития предприятий энергетики и ЖКХ Республики Ингушетия", - добавил председатель правительства региона.

Он также сообщил, что по состоянию на ноябрь 2021 года уровень оплаты коммунальных услуг в Ингушетии составляет 64,5%. До 2024 года планируется увеличить собираемость платежей за коммунальные услуги на территории Республики Ингушетия до уровня не менее 90%. По истечении 2026 года - не ниже среднероссийского уровня.