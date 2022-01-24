Карантин из-за коронавируса ввели в 321 классе школ Ивановской области

ИВАНОВО, 24 января. /ТАСС/. На карантин по COVID-19 закрыт 321 класс в 113 школах Ивановской области. Об этом в понедельник на брифинге сообщил глава департамента здравоохранения региона Артур Фокин.

"У нас на карантине по коронавирусу находится 321 класс в 113 школах. Если мы выявляем ребенка с коронавирусом, то на весь класс накладывается двухнедельный карантин, и на три дня, если поставлен диагноз "подозрение на коронавирус", - сообщил Фокин.

По его словам, в регион поступили первые 752 дозы вакцины от ковида для подростков "Спутник М", которые уже начали распределять по медучреждениям. "Кампания по вакцинации среди детей будет добровольной и будет организована прямо в школах", - сказал Фокин.

Несмотря на то, что в регионе уже который день фиксируется ежесуточный рост по числу выявленных случаев, число госпитализацией, по словам главы Фокина, не увеличивается. "Констатируем снижение заболеваемости пневмонией на 11%, на минувшей неделе было зарегистрировано 372 таких случая. При этом отмечается увеличение вызовов скорой помощи более, чем на 20%", - сообщил он.

С начала пандемии в Ивановской области зарегистрировано 71 тыс. случаев коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 164 случая. В ковид-госпиталях находятся более 730 пациентов, из них 28 на ИВЛ, свободными остаются 465 коек. Полностью вакцинированы 415 тыс. человек.