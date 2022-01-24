В Петербурге школам выделят 2 млрд рублей на создание инновационных лабораторий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Школы Санкт-Петербурга за два года получат на обустройство высокотехнологичных лабораторий для практических занятий 2 млрд рублей из городского бюджета. Об этом сказал в понедельник губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании попечительского совета регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, образования и науки "Академии талантов".

В Петербурге разработано более 16 тысяч программ для дополнительных занятий детей по различным направлениям. Под эти программы с прошлого года город выделяет школам гранты для приобретения современных высокотехнологичных лабораторий.

"Первые 33 школы уже закупили более 100 лабораторий. На ближайшие два года выделим на гранты для лабораторий два миллиарда рублей. Такой грантовой поддержкой будет охвачена примерно треть городских школ", - процитировала Беглова пресс-служба городской администрации.

По информации городских властей, Петербург лидирует в России по направлению "дополнительное образование". Более 80% петербургских школьников посещают спортивные, инженерные, художественные и научные кружки. Половина из них занимаются в домах и центрах детского творчества, остальные - в кружках при школах. Более 90% из них получают дополнительное образование бесплатно, за счет городского бюджета.