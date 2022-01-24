Больницы ЯНАО временно сократят оказание плановой помощи из-за сложной эпидобстановки

ТАСС, 24 января. Плановая медпомощь с понедельника сокращается в больницах семи населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в том числе в столице региона Салехарде, в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства в понедельник.

"Нагрузка на амбулаторную службу больниц выросла более чем в 10 раз. Для снижения риска распространения коронавируса и перераспределения медицинского персонала в ряде медучреждений вводятся временные ограничения. Плановая медпомощь с сегодняшнего дня частично сокращается в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, а также Приуральском районе", - говорится в сообщении.

При этом ограничения не коснутся экстренной и неотложной помощи.

О ситуации в регионе

С начала пандемии на Ямале выявлено более 65 тыс. случаев заражения коронавирусом, в том числе омикрон-штаммом. По данным на 24 января, за последние сутки зафиксировано 613 случаев, две недели назад фиксировалось еще около 100 случаев ежесуточно. Прививку от ковида сделали более 288 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет более 64%. В округе самый низкий уровень летальности от коронавируса в стране, это связано с ранним выявлением заболевания и тестированием всех пациентов с признаками ОРВИ.

В ЯНАО введена обязательная вакцинация ряда категорий населения и обязательная самоизоляция для непривитых лиц старше 60 лет. В регионе запрещены все массовые мероприятия и работа заведений общепита по ночам, введены QR-коды, режим повышенной готовности продлен до 31 марта. С 24 января школьники Ямала ушли на двухнедельный дистант.