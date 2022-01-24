Военные медики приедут для помощи врачам в Тульской области до 1 февраля

ТАСС, 24 января. Первые 150 военных медиков приедут в Тульскую область до 1 февраля для усиления системы здравоохранения региона в период пандемии коронавируса, сообщила в понедельник пресс-служба правительства области по итогам заседания регионального оперштаба.

"По инициативе [губернатора Тульской области] Алексея Дюмина на помощь тульским врачам прибудут 150 военных медиков", - говорится в сообщении.

Более 200 медиков Западного, Южного и Восточного военных округов и других армейских подразделений завершили работу в инфекционных госпиталях Тульской области в декабре 2021 года. С июня 2021 года военно-медицинские работники, прибывшие по просьбе губернатора региона и решению министра обороны Сергея Шойгу, оказали помощь более 4 тыс. пациентов с коронавирусом. На время работы все военные медики обеспечивались проживанием и трехразовым питанием, их ежедневно доставляли из гостиницы в госпиталь и обратно.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 24 января, в Тульской области с начала пандемии выявлено 80 657 случаев заражения коронавирусом, в том числе 360 - за последние сутки. Выздоровели 70 721 человек, 4 524 пациента умерли.

Среди сохраняющихся в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, массовые мероприятия с числом участников более 20 человек можно проводить при наличии QR-кодов. Запрещен выезд организованных детских спортивных групп за пределы области, несовершеннолетние не могут посещать торговые центры без сопровождения взрослых. Действует требование об обязательной вакцинации 80% сотрудников социально значимых сфер.