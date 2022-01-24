Высота снежного покрова на Кубани приближается к историческому максимуму

КРАСНОДАР, 24 января. /ТАСС/. Снегопады продолжаются в Краснодарском крае с прошлой недели, в нескольких районах региона высота снежного покрова приближается к историческому максимуму, сообщили в официальном аккаунте Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник в Instagram.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае из-за снегопадов ограничено движение грузовиков через Молдовановский перевал на федеральной автодороге М-4 "Дон", наблюдается скопление около 120 грузовых автомобилей, приостановлено автомобильное движение в районе Шаумянского перевала на трассе "Майкоп - Туапсе", спецтехника проводит расчистку, автомобилистам предложен альтернативный маршрут объезда участка, скопления автотранспорта нет. Аэропорт Краснодара несколько раз приостанавливал работу, в понедельник обслуживание рейсов возобновлено.

"Некоторые населенные пункты Краснодарского края приближаются к рекордным отметкам, а в городе Крымске высота снежного покрова достигла (но в настоящий момент не превысила) рекордных значений в 72 см (предыдущий рекорд 72 см наблюдался в декабре 2001 года). Приближаются к рекордным отметкам Горячий Ключ с высотой снежного покрова в 113 см (рекорд 115 см в январе 2002); в Горном высота снежного покрова составляет 164 см (рекорд 168 см установлен в феврале 1991 года)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Краснодаре высота снежного покрова составляет в понедельник 44 см, исторический максимум был зафиксирован в феврале 1954 года, когда высота снежного покрова в городе достигла 63 см, а в полях в окрестностях города - до 120 см. По прогнозам синоптиков, во вторник в Краснодаре ночью, утром и в первой половине дня ожидается умеренный мокрый снег , на дорогах гололедица, днем воздух прогреется до 2 градусов выше нуля, ночью прогнозируют от 4 до 5 градусов мороза.

Как передает корр. ТАСС, в Краснодаре есть поваленные от снегопада деревья, центральные улицы города расчищены от снега, на тротуарах оборудованы тропинки, в Краснодаре не наблюдается заторовых ситуаций на дорогах, что не характерно для буднего дня: жители города мало пользуются личными автомобилями, проблем с работой общественного транспорта нет.

В городах и районах Краснодарского края с 22 января в связи с непогодой введен режим повышенной готовности. По данным администрации Краснодарского края, 24 января во всех муниципалитетах действует штормовое предупреждение: в Сочи возможны сильный снег, налипание снега, в Апшеронском, Мостовском районах, а также горном кластере Сочи лавиноопасно.