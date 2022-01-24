В ВОЗ прервали выступление представителя Эфиопии за критику главы организации

ЖЕНЕВА, 24 января. /ТАСС/. Представителя Эфиопии лишили в понедельник возможности завершить свое выступление на проходящей в Женеве сессии Исполкома Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Его заявление, содержавшее резкую критику в адрес гендиректора ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, было прервано по решению председателя сессии, сославшегося на правила процедуры.

Представитель Эфиопии, выступавший на заседании по телесвязи, сказал, что хотел бы донести до участников дискуссии "обеспокоенность". "Для моей страны - Эфиопии было большой честью, вместе с сообществом наций, назначение доктора Тедроса Аданома Гебрейесуса на высший пост в глобальной организации здравоохранения. К сожалению, доктор Тедрос не проявил объективности и [не оправдал] профессиональных ожиданий, которые требуются от его положения", - отметил он. По словам эфиопского представителя, Гебрейесус "использовал свой офис для продвижения своих личных политических интересов за счет интересов Эфиопии".

После этого заявления председатель сессии Исполкома заявил, что "прерывает выступление делегата Эфиопии", поскольку оно не соответствует обсуждаемой теме, определенной правилами процедуры. "Напоминаю выступающему о необходимости воздерживаться от заявлений, не соответствующих предмету дискуссии", - отметил он.

Затем представителю Эфиопии вновь предоставили слово. Он сказал, что не следует указывать ему, что говорить, поскольку, выступление на сессии Исполкома ВОЗ "является его суверенным правом". После этого он вновь сделал прежнее заявление, однако не успел произнести речь полностью, поскольку его вновь прервал председательствующий и лишил слова, сославшись на несоответствие правилам процедуры.

На 150-й сессии Исполкома ВОЗ (24 - 29 января) запланировано рассмотрение кандидатуры Гебрейесуса на назначение генеральным директором ВОЗ на второй пятилетний срок. Он находится на этом посту с 2017 года, а до этого в различные годы возглавлял МИД и министерство здравоохранения Эфиопии.

Позиция правительства Эфиопии

Как сообщил в минувшую пятницу эфиопский телеканал Fana, правительство Эфиопии призвало ВОЗ провести расследование в отношении Гебрейесуса на предмет возможного нарушения им должностных полномочий и вмешательства во внутренние дела Эфиопии. По данным телеканала, МИД Эфиопии направил письмо в Исполком ВОЗ, в котором говорится, что Гебрейесус является "активным членом и сторонником Народного фронта освобождения Тыграя (НФОТ)" и в своих выступлениях в СМИ он "поддерживает НФОТ".

Подразделения ВС Эфиопии 25 ноября 2021 года развернули на севере страны крупное наступление на позиции сил Тыграя, которые пытались перерезать важнейшие транспортные магистрали в штатах Амхара и Афар и выйти к столице. Правительственные войска вернули контроль над более чем 40 городами, вынудив повстанцев отступить на север, к административной границе Тыграя. Лидер НФОТ Дебрецион Геберемайкл предложил немедленно прекратить боевые действия на севере Эфиопии и начать переговоры о мире.