Швыдкой считает, что сегодня США не хватает таких глубоких знатоков России, как Масси

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Специалистов, знающих Россию так хорошо, как советник по СССР экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанна Масси, не хватает сегодня США для построения отношений с нашей страной. Такое мнение высказал в понедельник специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой на пресс-конференции в ТАСС, посвященной получению Масси российского паспорта.

Он напомнил, что в свое время Масси путешествовала по Советскому Союзу и даже посвятила этому книгу. "К Рейгану Сюзанна Масси пришла не как дипломат, не как бюрократ, не как чиновник. Она пришла как глубочайший знаток Советского Союза, России. И сегодня одна из глубочайших проблем, которые существуют между нашими странами, - это то, что в Соединенных Штатах, как мне представляется, значительно хуже знают Россию, чем ваше поколение, - обратился Швыдкой к Масси. - Непонимание и незнание - это одна из колоссальных проблем сегодняшних конфронтаций между нашими странами".

"Люди моего поколения и поколения Сюзанны жили в период холодной войны, и она, и я застали Карибский кризис, мы застали периоды самых сложных конфронтаций, которые были между СССР и Соединенными Штатами Америки. При этом Сюзанна принадлежит тому великому поколению людей, которые понимали, что Россию, Советский Союз нужно изучать, нужно знать и нужно понимать. Всегда было такое понимание, что Россия и США, Советский Союз и США в свое время, не просто враги на международной арене, но это страны, которые взаимно интересны и взаимно нужны друг другу", - подчеркнул спецпредставитель президента РФ.

Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков вручил паспорт гражданки РФ Сюзанне Масси.

В мае 2021 года Масси в эфире телеканала НТВ заявила, что для нее будет честью принять гражданство России, если президент страны Владимир Путин найдет возможность предоставить его ей. Она напомнила, что посвятила много лет своей жизни сближению народов России и США. 30 декабря 2021 года Путин подписал соответствующий указ.

Сюзанна Масси родилась в 1931 году в Нью-Йорке. Она известна как писательница, автор бестселлера "Земля Жар-птицы". В 1980-х годах была неформальным советником президента США Рональда Рейгана по Советскому Союзу.