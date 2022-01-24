В Ленобласти ограничили число участников массовых мероприятий до 50 человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Ленобласть ввела новые ограничительные меры в связи с ростом заболеваемости COVID-19. Так, массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек, сообщила в понедельник пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.

"Любые массовые мероприятия ограничены по численности до 50 человек", - говорится в сообщении.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко внес новые изменения в постановление о предотвращении распространения новой коронавирусной инфекции. В регионе также сокращается заполняемость бассейнов, фитнес-центров, стоматологий, бань, у которых есть "ковид-паспорта", до 50%. Уменьшается заполняемость для ночных клубов, дискотек, передвижных цирков шапито, салонов красоты и предприятий общепита в желтой зоне до 50%. Поездка пассажиров в общественном транспорте может осуществляться только в защитных масках. Рекомендуется организациям и предприятиям перевести не менее 30% сотрудников на удаленную работу, в первую очередь, не переболевших и не вакцинированных, старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Эпидемическая обстановка в Ленинградской области осложняется, ежедневный прирост заразившихся коронавирусом составил 728 человек. Всего с начала пандемии в регионе выявили 109 125 случаев заражения, выздоровели 99 744 (309 за сутки), умерли 3 117 (3 за сутки).