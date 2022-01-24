Эксперт назвал самую частую причину конфликтных ситуаций между амурскими тиграми и людьми

ВЛАДИВОСТОК, 24 января. /ТАСС/. Около 70% конфликтных ситуаций между амурским тигром и человеком на Дальнем Востоке спровоцированы не привязанными или безнадзорными собаками, рассказал ТАСС координатор проектов отдела по редким видам Амурского филиала WWF России Павел Фоменко.

"Сейчас на территории обитания амурского тигра работают три специальных группы по минимизации конфликтов между человеком и крупными хищниками. И почти 70% всех проблем с тигром связаны с бродящими вокруг жилья беспривязными или плохо содержащимися собаками, которые являются для тигра легкой добычей. Многочисленные свалки также создают хорошие условия для жизни бесхозных собак. Привлеченный возможностью легкой охоты тигр долго не уходит от деревни, из-за чего становится опасен для людей", - рассказал Фоменко.

Он добавил, что первое, о чем спецгруппы просят жителей поселков, - посадить на привязь всех собак. Это, говорит эксперт, гуманно и по отношению к ним, и по отношению к диким животным. Есть много примеров, когда сбившиеся в стаи собаки нападают на диких копытных и представляют опасность для людей.

"Это одна из проблем пригородных охотхозяйств и вокруг Владивостока, и вокруг других населенных пунктов. Надо понимать, что даже маленькая болонка, которая попадает в лес, превращается в волка. И на многих фотоловушках, с помощью которых мы отслеживаем диких животных, фиксируются как раз эти собачьи стаи, которые шакалят по пригородным лесам", - отметил Фоменко, выразив уверенность, что в решении проблемы надо проявлять гуманность к животным, создавая для них пункты передержки и избегая их ликвидации.

Конфликтные ситуации между тигром и человеком приводят в том числе к их гибели. Так в 2019 году тигр, защищая свою добычу, напал на охотников в тайге в Хабаровском крае, один человек в результате погиб, тигр был застрелен. В том же Хабаровском крае в августе 2021 года тигр напал на человека, работавшего на лесозаготовке в районе одного из сел в Нанайском районе. Мужчина погиб.