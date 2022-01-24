В Петербурге из-за плохой зимней уборки выписали штрафы на 28,5 млн рублей с начала января

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 января. /ТАСС/. Общая сумма штрафов по результатам проверок качества зимней уборки в Петербурге с начала января составила 28,5 млн рублей. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Смольного.

"С начала января 2022-го по результатам проверок возбуждено 357 административных дел, сумма штрафных санкций по которым предусмотрена в размере 28,5 млн рублей. По результатам проверок зимней уборки за неделю в отношении правонарушителей возбуждено 169 административных дел на общую сумму штрафных санкций 15,9 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, государственная жилищная инспекция города по поручению губернатора усилила контроль за недобросовестными управляющими организациями. За прошедшую неделю были проверены свыше 1,5 тыс. многоквартирных домов, в 35% жилых зданий были выявлены нарушения. Инспекцией проверена деятельность 300 управляющих компаний, более 70% нарушений приходится на частные управляющие организации, ТСЖ и ЖСК.