Студенты в Ярославской области 25 января смогут бесплатно посетить музеи и театры

ЯРОСЛАВЛЬ, 24 января. /ТАСС/. Студенты смогут посетить театры, музеи и другие учреждения культуры в Ярославской области бесплатно в Татьянин день 25 января. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"25 января по студенческому билету в Ярославской области можно бесплатно посетить музеи, театры и другие учреждения культуры. К акции присоединились федеральные, региональные, муниципальные и даже частные организации", - говорится в сообщении.

Акция охватит 24 учреждения культуры. Для студентов подготовили специальные программы и мастер-классы. Бесплатные экскурсии пройдут в Российском государственном академическом театре драмы им. Ф. Волкова, Ярославском цирке, областных библиотеках, Рыбинском театре кукол и в других учреждениях.

"Подготовили подарок ко Дню студента. Акция пройдет в Ярославле, Рыбинске, Угличе, Тутаеве, Переславле, Вятском, Пошехонье. В ней могут участвовать студенты со всей России. Так что приглашайте к нам в Ярославскую область друзей из других городов", - цитирует пресс-служба врио губернатора Ярославской области Михаила Евраева.

Также студентам будут доступны бесплатные киносеансы в Ярославском планетарии и КЗЦ "Миллениум". Из-за пандемии коронавируса допуск в музеи осуществляется с загрузкой 30%, все посетители должны быть в масках.