Оппозиция Хорватии передала подписи граждан для референдума о ковид-паспортах в парламент

ЗАГРЕБ, 24 января. /ТАСС/. Оппозиционная хорватская партия "Мост" направила парламенту собранные подписи граждан страны для организации референдума по вопросу отмены ковид-паспортов и передачи полномочий, касающихся разработки, принятия или отмены ограничительных мер против COVID-19, от Национального штаба гражданской защиты высшему законодательному органу республики. Об этом сообщило в понедельник государственное информационное агентство HINA .

По его данным, оппозиции удалось собрать свыше 410 тыс. подписей при необходимых для организации референдума почти 369 тыс.

Теперь парламентский комитет по конституционным вопросам и регламенту сделает вывод о соблюдении легитимности и вынесет этот вопрос на обсуждение в рамках высшего законодательного органа. Правительство же проведет пересчет подписей и проверит их на законность.

Сбор подписей представителями партии "Мост" проводился во всех регионах Хорватии с 4 по 18 декабря 2021 года. Оппозиция преследует цель противодействовать мерам руководства государства, которые, по ее оценке, ограничивают права и свободы человека.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович уже назвал инициативу "Моста" бессмысленной, поскольку ее реализация не изменит систему управления в кризисных ситуациях.