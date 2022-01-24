Коллективный иммунитет к COVID-19 в Коми достиг 70% за счет переболевших

СЫКТЫВКАР, 24 января. /ТАСС/. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Республике Коми составляет около 70%, он выше среднероссийского за счет большого числа переболевших, сообщил в понедельник журналистам начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Коми Ромэн Галимов.

"Уровень коллективного иммунитета в Коми выше, чем в других регионах РФ, но не за счет привитых, а за счет переболевших. Он составляет чуть более 70%. Однако вакцинация - наиболее простой и легкий способ предупредить осложнения и летальные исходы", - сказал Галимов.

По его данным, управление Роспотребнадзора по Коми уже начало проверять предприятия на исполнение предписания по обязательной вакцинации ряда категорий граждан. Она предписана тем, кто по роду деятельности контактирует с людьми, и должна была завершиться 30 ноября прошлого года. "Основная масса, кто саботирует вакцинацию, это торговля, сфера услуг. Как только дойдем до этих предприятий, скорее всего, будут выявлены те, где коллективный иммунитет не достигнут на 80%", - сообщил представитель Роспотребнадзора.

В Коми выявлено всего 100 507 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 73, днем ранее было 315. Выздоровел 91 601 человек, умерли 2 753. Привиты первым компонентом вакцины более 408 тыс. человек, коллективный иммунитет составляет почти 71%. В регионе подтверждено 62 случая заражения "омикроном". Из-за превышения эпидемического порога по гриппу и ОРВИ школьники Сыктывкара, а также Ухты и ряда районов Коми переведены на дистанционное обучение с 25 по 31 января включительно.