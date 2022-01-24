Центр "Сириус" переносит проведение февральской образовательной программы из-за COVID-19

СИРИУС /Федеральная территория/, 24 января. /ТАСС/. Центр "Сириус" переносит проведение февральской образовательной программы из-за пандемии коронавируса, сообщает пресс-служба образовательного центра "Сириус".

"В связи с мерами по предотвращению распространения нового штамма коронавируса образовательный центр переносит очную программу, начало которой было запланировано на 1 февраля 2022 года, на более поздние даты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение мартовской программы планируется в прежние сроки.

Образовательный центр "Сириус" в городе Сочи создан Образовательным Фондом "Талант и успех" на базе олимпийской инфраструктуры. Цель работы Образовательного центра "Сириус" - раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусств, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве.