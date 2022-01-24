Плановую медпомощь приостановят в Калининграде из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 24 января. /ТАСС/. Оказание плановой амбулаторной и стационарной медпомощи временно приостановят в Калининградской области с 25 января. Исключением станут пациенты с онкозаболеваниями, инфекциями и туберкулезом, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за инфекцией.

"Мы все сейчас живем в период роста заболеваемости обусловленной новой коронавирусной инфекцией. В связи с этим в нашем [областном] здравоохранении запланированы временные небольшие изменения. Планируется остановка плановой амбулаторной помощи и остановка плановой стационарной медицинской помощи, за исключением оказания медицинской помощи плановой по социально значимым заболеваниям, таким как туберкулез, инфекционные заболевания, онкозаболевания", - сказал главный врач Черняховской инфекционной больницы области Виктор Гродницкий.

Гродницкий уточнил, что плановая медпомощь в стационарах будет приостановлена в Калининграде, городах Советске, Гусеве и Черняховске. "В других городах она будет продолжена", - сказал он.

Эти данные подтвердил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, уточнив ТАСС, что ограничения начнут действовать с 25 января.