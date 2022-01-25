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Гонку "Лыжня России" перенесли в Калужской области из-за распространения "омикрона"

Ранее власти приняли решении о проведении без зрителей межрегиональных соревнований по фигурному катанию среди мальчиков и девочек

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Массовая лыжная гонка "Лыжня России", запланированная на 12 февраля, перенесена в Калужской области из-за распространения штамма "омикрон" на неопределенное время. Об этом в понедельник сообщается на странице регионального министерства спорта "ВКонтакте".

"Из-за пандемии и распространения штамма "омикрон" в Калужской области "Лыжня России" переносится. О дате будет сообщено", - говорится в сообщении.

Проведение ежегодной спортивной массовой гонки "Лыжня России" в Калужской области было запланировано на 12 февраля.

Ранее власти приняли решении о проведении без зрителей межрегиональных соревнований по фигурному катанию среди мальчиков и девочек Центрального федерального округа, Северо-Западного федерального округа, Южного федерального округа, Северо-Кавказского федерального округа, которые проходят 24-27 января.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Калужской области зарегистрирован 68 513 случаев заболевания, в том числе 228 - за последние сутки. Вылечились 63 246 человек, отмечено 1 278 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета в области достиг 64,3%.

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