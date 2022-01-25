Путин проведет видеоконференцию со студентами ведущих вузов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Регионы России отметят День студента катаниями на коньках, спортивными состязаниями, викторинами, концертами и спектаклями. Корреспонденты ТАСС выяснили, какие праздничные мероприятия ожидаются в субъектах РФ.

Президент России Владимир Путин в День российского студенчества проведет в режиме видеоконференции встречу со студентами ведущих вузов страны из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Нижнего Новгорода. Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в общении примут участие студенты математических и IТ-специальностей из числа призеров и победителей всероссийских и международных турниров.

В Московском государственном университете (МГУ) имени М. В. Ломоносова 25 января состоится заседание, которое будет посвящено 267-летию вуза. Ректор Виктор Садовничий огласит имена лауреатов главных научных премий МГУ, будут представлены новые почетные доктора Московского университета. Для участников церемонии подготовлена концертная программа с выступлениями студентов, гимном, выносом реликвий университета. Также ожидается поздравление с борта Международной космической станции. А 26 января студенты смогут попробовать традиционную медовуху, рецепт которой составлен ректором университета. В этом году основой напитка стал мед из Башкортостана, переданный ректору его учениками и коллегами-математиками из Уфы. К слову, попробовать горячую медовуху в этот день смогут и студенты Уральского федерального университета.

В Санкт-Петербурге празднование начнется с традиционной церемонии вручения в Смольном Почетных знаков святой Татьяны. 40 петербургских студентов и их преподавателей получат эту награду за особый вклад в развитие университетского сообщества города. В течение всего дня в петербургских вузах пройдет большое число студенческих мероприятий, преимущественно в онлайн-режиме. В частности, городской студсовет организует серию блиц-интервью с известными выпускниками университетов Санкт-Петербурга. Также в режиме онлайн состоится встреча представителей студенческого самоуправления с губернатором Александром Бегловым. Завершит студенческий марафон в Петербурге акция "Спортивная студенческая ночь", которая пройдет в северной столице на крупнейшем городском ледовом катке на Елагином острове. В ночных катаниях примут участие 80 случайно отобранных студентов, предварительно подавших заявку на участие в конкурсе. Специальные мастер-классы и показательные выступления на льду для них организуют фигуристка Елизавета Туктамышева, тренер Алексей Мишин и хоккеист Александр Юдин.

В других городах страны

Во многих других городах России День студента также отметят на ледовых катках. Например, в Волгограде на катке в парке "Раздолье" пройдут забеги на коньках, конкурсы и розыгрыши призов, также будут организованы интерактивные площадки. В Ростове-на-Дону на ледовом катке "Большой" для студентов будет организована развлекательная программа с фотозонами, мастер-классами от хоккеистов и розыгрышами призов. Студенты Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе поучаствуют в "Спортивной студенческой ночи", площадкой для которой станет каток в центре города, где подготовили мастер-классы, светомузыкальное представление и спортивные состязания. В Томске, считающемся студенческой столицей России, во время празднования на катке, организованном на льду озера, студенты создадут из льда "Сердце Татьяны" и будут обливаться холодной водой.

Многие российские вузы отметят праздник и другими спортивными мероприятиями. Так, например, во Владимирском государственном университете будут соревнования по биатлону, катания на "ватрушках" и матч по хоккею среди студентов разных вузов региона. В Тюмени пройдет матчевая встреча группового этапа чемпионата города по хоккею с шайбой, а также турнир по лазертагу среди студенческих объединений. А в Рязанском государственном университете им. С. А. Есенина праздник откроет "Заплыв Татьян" - первенство по плаванию пройдет среди студенток вуза. В Северном Арктическом федеральном университете (САФУ) в Архангельске пройдет развлекательный квест по пяти станциям, посвященный студенчеству и студентам. Всех участников мероприятия ждет традиционный для САФУ "Арктический морс" от профсоюзной организации университета, а белые медведи будут выдавать мороженое.

В Научно-технологическом университете "Сириус" в День студента учащихся первого набора - 50 магистрантов и 27 аспирантов - поздравит ректор университета Максим Федоров, а также руководители научных направлений - ведущие ученые.

Исполнение желаний и культурная программа

В день российского студенчества вузы России обещают исполнить желания своих студентов. Так, в Югре к празднику проходит акция "Счастливый билет 2022" - студенты оставляют свои желания на сайте государственного университета, три случайных из них 25 января выполнит губернатор Наталья Комарова. А в Балтийском федеральном университете (БФУ) имени И. Канта исполнят желания студентов, оставлять которые они смогут, перейдя по размещенному в вузе QR-коду.

В ряде российских вузов на Татьянин день запланирована культурная программа. В Астраханском государственном университете пройдет студенческий бал "Симфония la russe". В этом году, руководствуясь указом президента об объявлении 2022 года в России Годом культурного наследия, организаторы мероприятия решили сделать его тематическим. Гостей ждет стилизация русских балов XIX века с исполнением классических танцев, бальных игр и русских романсов. В Северо-Осетинском госуниверситете им. К. Л. Хетагурова отметят Татьянин день театрализованным представлением. Студентов поздравит императрица Елизавета Петровна со свитой. Во дворе университета для студентов проведут конкурсы, развернутся площадки национально-культурных обществ, которые представят свою национальную кухню. Студенты станцуют национальный осетинский массовый танец симд.

В День студента в вузах также отметят лучших учащихся и педагогов. Так, в Курганском государственном университете (КГУ) в праздничный день пройдут традиционная VI церемония вручения премии "Золотая олива" за достижения студентов в учебе, научно-исследовательской деятельности, творчестве, студенческом самоуправлении, спорте, а также первое заседание Совета обучающихся высших учебных заведений региона, где соберутся представители четырех крупнейших вузов, расположенных в области. В Кабардино-Балкарском госуниверситете (КБГУ) в честь праздника пройдут интеллектуально-развлекательные игры "Своя игра" и "Киноман", а также "Научный стендап", в рамках которого состоится серия научно-популярных диспутов на тему "Квантовая механика для чайников".

Студенты Адыгейского госуниверситета собираются сдать кровь для нуждающихся в республиканской центре переливания крови, а также посетить инклюзивный центр региона, чтобы поиграть с детьми с ограниченными возможностями здоровья и подарить им сувениры и игрушки, сделанные своими руками.