В Петербурге пройдет посвященный Дню памяти жертв Холокоста вечер "Желтые звезды"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 января. /ТАСС/. Концерт-посвящение "Желтые звезды", приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста, пройдет во вторник в Большом зале Филармонии имени Дмитрия Шостаковича. Это уже седьмая акция памяти, в которой ежегодно участвуют известные деятели искусства.

"Нас часто упрекают, почему мы проводим День памяти жертв Холокоста рядом с днем снятия блокады Ленинграда. Но понятно, что это не мы так придумали, так решила Организация Объединенных Наций. И мне кажется, что в сегодняшней ситуации очень важно понимание, что Холокост - это проблема, которая касается всего человечества. Это проблема, которая говорит о том, к чему может привести ненависть одних людей по отношению к другим и как далеко мы можем зайти в этой ненависти. Наш вечер памяти мы проводим как общекультурное мероприятие, которое могут посетить люди любых конфессий, любых взглядов", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС создатель проекта "Желтые звезды" Вячеслав Зильберборд.

В этот вечер Академический симфонический оркестр Филармонии под управлением маэстро Владимира Альтшулера исполнит "Концерт для клезмерского кларнета с оркестром" Влада Маргулиса. Солистом выступит кларнетист Илья Гиндин. В программу вошел вокальный цикл Дмитрия Шостаковича "Из еврейской народной поэзии". Исполнителями выступят сопрано Анастасия Калагина, меццо-сопрано Екатерина Сергеева и тенор Сергей Семишкур. В концерте выступит также виолончелист Алексей Стадлер, приехавший на этот вечер из Германии.

Фрагменты из "Треблинского ада" Василия Гроссмана, прочтет заслуженная артистка России Елизавета Боярская. "Для будущих поколений это практически документальные свидетельства того, что увидел писатель, когда с первыми советскими войсками вошел на территорию бывшего лагеря уничтожения Треблинка-2. Текст Гроссмана стал одним из документов Нюрнбергского процесса", - сказала актриса.

В разные годы в проекте "Желтые звезды" принимали участие Ксения Раппопорт, Полина Осетинская, Чулпан Хаматова, Максим Венгеров, Сергей Накаряков, Максим Рысанов, Юлиан Милкис.